Polonia: il Paese al voto oggi per rinnovare Sejm e Senato per altri quattro anni

- La Polonia è chiamata alle urne per le elezioni parlamentari. Con il voto di oggi verranno rinnovate entrambe le camere del Parlamento – il Sejm e il Senato – la cui legislatura dura quattro anni. La camera bassa conta 460 seggi, distribuiti in 41 collegi (dai 7 ai 20 seggi ciascuno) sulla base di una legge proporzionale. Il Senato, invece, conta 100 seggi assegnati sulla base di una formula maggioritaria uninominale. Sono oltre 29 milioni gli elettori polacchi con diritto di voto e i seggi sono aperti dalle 7 alle 21 (ora locale). I risultati definitivi sono attesi per martedì. Sono sei le formazioni politiche – partiti e coalizioni – che si sfidano in questo appuntamento elettorale. In testa ai sondaggi alla fine della campagna elettorale, conclusasi venerdì, c’è Diritto e giustizia (Pis) con il 37 per cento. Pis è il principale partito dell’attuale maggioranza di destra, che lotta per la riconferma dopo avere già guidato l’esecutivo negli ultimi otto anni. Il suo principale sfidante è la Coalizione civica, una formazione di centro composta da Piattaforma civica (Po), Verdi, Moderna e Iniziativa polacca, che viaggia intorno al 30 per cento. Segue la coalizione centrista Terza via, formata dal Partito popolare polacco (Psl) e da Polonia 2050, intorno all’11 per cento. Alle sue spalle si collocano il partito Nuova sinistra e la destra radicale di Confederazione, entrambi dati intorno al 10 per cento. Malgrado una lieve risalita nelle rilevazioni a ridosso del voto, è altamente improbabile che entrino in Parlamento gli Amministratori locali senza partito, formazione che viaggia intorno al 2 per cento, al di sotto della soglia di sbarramento del 5 per cento. (segue) (Vap)