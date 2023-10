Polonia: il Paese al voto oggi per rinnovare Sejm e Senato per altri quattro anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale è stata dominata innanzitutto dal tema dell’immigrazione. Su questo punto, Pis si è voluto ritagliare un’immagine come partito che è garanzia di sicurezza, soprattutto in relazione alla gestione della crisi al confine con la Bielorussia, in cui Minsk e Mosca hanno cercato di strumentalizzare i flussi migratori allo scopo di destabilizzare il Paese. Sono emersi però anche altri temi: la guerra in Ucraina e le sue ricadute sulla sicurezza dell’Europa centro-orientale, la questione delle esportazioni di grano ucraino, la situazione economica della Polonia, ma anche la demonizzazione del principale esponente dell’opposizione, l’ex premier Donald Tusk, da parte di Pis. Il tema della sicurezza non poteva non fare da sfondo a questa campagna. Fin dal 24 febbraio 2022, Varsavia si è dimostrata strenua sostenitrice dell’Ucraina aggredita dalla Federazione Russa. Tuttavia, proprio durante la campagna elettorale l’atteggiamento del governo polacco è profondamente mutato. Il premier Morawiecki è arrivato a sostenere la sospensione delle forniture di nuovi aiuti militari a Kiev nel quadro dello scontro apertosi in relazione alla questione del grano. A metà settembre, infatti, il divieto Ue alle importazioni cerealicole ucraine in cinque Paesi (Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria) è scaduto e non è stato rinnovato. La Polonia – oltre a Slovacchia e Ungheria – ha però deciso di prorogarlo unilateralmente, da cui la frattura con Kiev. Varsavia ha addotto la necessità di difendere l’interesse degli agricoltori polacchi e, pur promettendo che avrebbe fatto la propria parte per potenziare il transito dei cereali ucraini in direzione di altri mercati, l’esecutivo si è fermamente opposto a un sistema di licenze alle esportazioni in Polonia come quello che l’Ucraina ha siglato con la Slovacchia per ricomporre gli attriti. (segue) (Vap)