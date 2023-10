Polonia: il Paese al voto oggi per rinnovare Sejm e Senato per altri quattro anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte economico, la Polonia, che non fa parte dell’eurozona, ha dovuto fare i conti con un’inflazione particolarmente alta. Il dato preliminare di settembre colloca l’aumento dei prezzi all’8,2 per cento anno su anno ed è la prima volta da febbraio 2022 che l’inflazione nel Paese scende a una sola cifra. Nel febbraio 2023 era arrivata a un picco del 18,4 per cento. Non solo, ma in una decisione che ha fatto storcere il naso agli analisti, la Banca nazionale di Polonia (Nbp), guidata dall’alleato di Pis Adam Glapinski, ha deciso di tagliare il tasso di interesse di riferimento di 75 punti base a settembre e di altri 25 a ottobre, portandolo al 5,75 per cento. In precedenza, Nbp aveva mantenuto i tassi invariati per dodici mesi. Tusk ha attaccato l’esecutivo su questo punto, ma Pis può comunque replicare con i risultati economici positivi degli ultimi anni. (segue) (Vap)