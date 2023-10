Polonia: il Paese al voto oggi per rinnovare Sejm e Senato per altri quattro anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa campagna Tusk, leader di Ko, non è stato soltanto il principale avversario della maggioranza uscente, ma è diventato egli stesso un tema di dibattito. Pis ha cercato a più riprese di demonizzarlo dipingendolo come un membro dell’élite, lontano dai bisogni del polacco medio, come un politico eterodiretto dalla Germania e, addirittura, di aver intrattenuto rapporti poco chiari con la Russia di Vladimir Putin quando era primo ministro. Il governo ha approvato una legge istitutiva di una commissione speciale d’inchiesta sulle influenze russe sul Paese tra il 2007 e il 2022, che la stampa e l’opposizione hanno prontamente rinominato “Lex Tusk” per l’accusa di voler prendere di mira proprio il leader della minoranza. Pur rivista rispetto al disegno originale, la legge è stata comunque motivo dell’apertura di una procedura contro la Polonia da parte dell’Unione europea. Anche gli Stati Uniti si sono detti preoccupati che la commissione potesse essere utilizzata per bloccare la candidatura di politici dell’opposizione senza un giusto processo. La Commissione di Venezia, organismo del Consiglio d’ Europa, ha chiesto più semplicemente di ritirare la misura. La legge rivista prevede che le persone riconosciute ree di aver subito influenze dalla Russia non si vedano sottoposte al divieto di rivestire incarichi pubblici, cosa che era prevista nella bozza originale. Tuttavia, la commissione speciale d’inchiesta emetterà una dichiarazione che riconosce che il soggetto ha ceduto all’influenza e non si può garantire che lavori nell’interesse pubblico. I membri della commissione, inoltre, non sono più legislatori ma esperti. Le decisioni della commissione, infine, potranno essere impugnate davanti alla giustizia polacca. (Vap)