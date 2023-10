Cultura: ambasciatore russo Paramonov ricorda Calvino nell'anniversario della sua nascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 ottobre 1923, nei pressi dell'Avana, nasceva Italo Calvino ed è difficile descrivere in poche righe il ruolo del suo retaggio nello sviluppo della letteratura e della cultura italiana e mondiale. Lo ha scritto su Telegram l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Alekseij Paramonov. "Nei suoi testi, Calvino richiama immancabilmente il lettore alla centralità della condizione umana ed è particolarmente apprezzato dal pubblico anche per l'impegno politico e sociale che ha connotato la sua vita. Le sue opere, infatti, riflettono i valori della lotta antifascista del popolo italiano durante uno dei periodi più difficili della storia contemporanea", ha scritto Paramonov. "Tra l’ottobre e il novembre del 1951, compie un viaggio di cinquanta giorni in Urss: la sua corrispondenza verrà pubblicata un anno dopo, a puntate, sul giornale e poi in Taccuino di viaggio nell'Unione sovietica. Questo autentico reportage su vita e costumi sovietici sarebbe valso allo scrittore il Premio Saint Vincent per il giornalismo", ha ricordato l'ambasciatore. "Grazie allo stile poliedrico e figurato, i libri di Italo Calvino sono stati regolarmente utilizzati come materiale per la didattica della lingua italiana nelle principali università dell'Urss e vengono usati oggi nella Federazione Russa. Anche per questo, allo scrittore va riconosciuto il merito di aver alimentato la passione dei russi per la lingua italiana", ha concluso l'ambasciatore. (Res)