Ucraina: Putin, truppe russe hanno migliorato le loro posizioni lungo la linea di contatto

- Le forze armate russe stanno conducendo una “difesa attiva” e migliorando le loro posizioni in quasi tutta la linea di contatto dell’operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. “Quello che sta accadendo ora lungo l’intera lunghezza della linea di contatto si chiama difesa attiva”, ha dichiarato Putin in un’intervista di cui un estratto è stato pubblicato dal giornalista Pavel Zarubin su Telegram. “Le nostre truppe stanno migliorando la loro posizione in quasi tutta l’area, che è molto ampia”, ha aggiunto. (Rum)