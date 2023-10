Medio Oriente: Wang sente omologo saudita, Pechino sostiene giusta causa palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha tenuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud per discutere dell’escalation del conflitto tra Israele e Hamas. Wang, riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”, ha osservato che tutte le parti dovrebbero astenersi da qualsiasi azione che possa aggravare la situazione e dovrebbero tornare al tavolo delle trattative il prima possibile. La Cina, ha aggiunto, si oppone e condanna tutti gli atti che danneggiano i civili ed è in contatto con tutte le parti per spingere per un cessate il fuoco e la fine dei combattimenti. Il compito più urgente, ha sottolineato il ministro, è garantire la sicurezza dei civili, aprire corridoi umanitari per gli aiuti a Gaza il ​​più presto possibile. La Cina, ha detto Wang, è pronta a collaborare con l’Arabia Saudita e altri paesi arabi per continuare a sostenere la giusta causa dei palestinesi, volta a ripristinare i loro diritti nazionali e riportare la questione palestinese sulla giusta strada della soluzione dei due Stati. (Cip)