- Poco nuvoloso su Alpi e pianura occidentale per lo più per velature sottili; nuvolosità variabile sui settori orientali in estensione a tutta la pianura tra la sera e la notte. Precipitazioni sporadici piovaschi pomeridiani nel mantovano, Prealpi Bresciane e Orobie Bergamasche. Temperature minime e massime in lieve diminuzione. In pianura minime tra 12 e 16 °C, massime fra 22 e 26 °C. (Rem)