- Cielo generalmente nuvoloso, fino a molto nuvoloso o coperto al mattino sulle Prealpi e pianura occidentale; nella seconda parte del giorno irregolarmente nuvoloso con schiarite più diffuse. Precipitazioni assenti. Temperature minime in diminuzione, massime in marcato calo. In pianura minime intorno a 12°C, massime intorno a 20°C. (Rem)