Business news: Indonesia inaugura mercato dei future sull’olio di palma

- L’Indonesia, il principale esportatore mondiale di olio di palma grezzo, ha avviato il suo mercato dei future sull'olio di palma grezzo, pur non rendendo obbligatoria la negoziazione sul nuovo mercato., come anticipato nei giorni scorsi dal direttore dell’agenzia indonesiana per la regolamentazione delle materie prime e dei derivati (Bappebtpi), Didid Noordiatmoko. Le autorità nel Paese del Sud-est asiatico avevano precedentemente pianificato di rendere obbligatorio che tutte le esportazioni di olio di palma grezzo passassero attraverso il nuovo mercato dei future, al fine di influenzare i prezzi globali della risorsa, e creare un prezzo di riferimento simile a quelli di Kuala Lumpur e Rotterdam. Giacarta ha optato però per un approccio graduale. La Borsa delle materie prime e dei derivati dell'Indonesia (Icdx) è stata selezionata come piazza d’affari per i nuovi future, e le transazioni saranno denominate in rupie. Circa 40 operatori sono già stati ammessi nel nuovo mercato dei future, ma nel breve termine saranno impegnati nella formazione, e il lancio non ha comportato l’avvio immediato delle contrattazioni. La maggior parte degli esportatori indonesiani di olio di palma attualmente effettua vendite dirette con gli acquirenti senza passare attraverso un mercato dei future, mentre le aste tenute dalla società di scambi statale Kpb Nusantara offrono solo olio di palma fisico e non contratti future. (Fim)