Business news: a Hong Kong riunione d'area Camere di commercio italiane

- Si è aperta a Hong Kong la riunione d'area delle Camere di commercio italiane operanti in Asia, Sud Africa e Oceania, organizzata dalla Camera di commercio italiana in Cina e dalla Camera di commercio italiana a Hong Kong e Macao. Lo riferisce un comunicato del consolato generale d'Italia a Hong Kong. Durante la riunione di Hong Kong, l'evento di punta, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Cina, Massimo Ambrosetti, e del segretario generale di Assocamerestero, Domenico Mauriello, si è focalizzata sul mercato del lusso e dell'alta gamma e sul posizionamento delle aziende italiane nella regione Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico). "Nel contesto del rilancio della partnership strategica tra Italia e Cina, sostenere la crescita degli investimenti italiani e riequilibrare la bilancia commerciale è una delle nostre priorità. A tal fine, rafforzare il posizionamento del Made in Italy nel settore del lusso e dell'alta gamma è una delle principali linee d'azione", ha affermato l'ambasciatore Ambrosetti nel suo intervento di apertura. (Com)