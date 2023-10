Business news: Fmi, crescita regione Africa sub-sahariana rallenta al 3,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Africa sub-sahariana la crescita rallenterà al 3,3 per cento nel 2023 prima di risalire al 4 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle prospettive economiche globali, pubblicate oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che prevede revisioni al ribasso di 0,2 punti percentuali e 0,1 punti percentuali rispettivamente per il 2023 e il 2024, con una crescita che rimane al di sotto della media storica del 4,8 per cento. Il calo previsto riflette, in una serie di casi, il peggioramento degli shock meteorologici, il rallentamento globale e problemi di approvvigionamento interno, incluso, in particolare, nel settore elettrico. Si prevede che la crescita in Nigeria diminuirà dal 3,3 per cento nel 2022 al 2,9 per cento nel 2023 e al 3,1 per cento nel 2024, con gli effetti negativi dell’elevata inflazione sui consumi che prenderanno piede. Le previsioni per il 2023 sono riviste al ribasso di 0,3 punti percentuali, riflettendo l’indebolimento della produzione di petrolio e di gas superiore a quella prevista, in parte a seguito di lavori di manutenzione. In Sudafrica si prevede che la crescita diminuirà dall’1,9 per cento nel 2022 allo 0,9 per cento nel 2023, con un calo che rifletterà la carenza di energia elettrica, anche se con una revisione al rialzo di 0,6 punti percentuali, grazie alla minore intensità delle carenze di energia nel secondo trimestre del 2023. (Res)