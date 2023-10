Business news: Biondo (Federpesca), "blue economy" settore in cui sviluppare relazioni privilegiate fra Italia e Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federpesca promuove una cooperazione con la Somalia nel settore ittico e, più in generale, della "blue economy", nella volontà di “tutelare un luogo fondamentale com’è il mare” e di sviluppare “relazioni privilegiate” con il Paese africano nel campo dell’approvvigionamento alimentare e della produzione. Lo ha sottolineato la direttrice di Federpesca Francesca Biondo, intervenuta oggi alla tavola rotonda “Sostenere la pace attraverso una migliore cooperazione e un buon governo in Somalia”, ospitata nella sede di Confitarma, a Roma, alla presenza di rappresentanti istituzionali e della società civile somala. “In Italia le nostre flotte riescono a soddisfare il fabbisogno per meno del 20 per cento, questo significa che l’80 per cento del pesce che mangiamo è di importazione”, ha evidenziato Biondo, sollevando fra gli ambiti di cooperazione fra Italia e Somalia quello della lotta alla pesca illegale ma anche il monitoraggio e la sorveglianza. “E’ importante sviluppare relazioni ed in questo senso vorremmo lavorare con la Somalia, nella volontà di fare del mare un luogo di collaborazione privilegiato” fra i due Paesi, ha detto la direttrice. (Res)