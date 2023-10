Business news: Ghana, inflazione annuale al 38 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale del Ghana si è attestato a settembre al 38,1 per cento, registrando un leggero calo di due punti percentuali rispetto al precedente rilevamento di agosto (40,1 per cento). Lo ha riferito ai media un funzionario dell'ente statistico nazionale, spiegando che i prezzi dei prodotti alimentari rimangono il principale motore del tasso di inflazione. Il tasso di inflazione di settembre è il più basso registrato nell'ultimo anno e ha permesso alla Banca centrale di lasciare invariati i costi di finanziamento il prossimo mese. Il Paese dell’Africa occidentale sta affrontando gravi difficoltà economiche ed un enorme debito pubblico, una situazione alla quale il governo ha tentato di rispondere introducendo misure severe, tra cui l’aumento delle tariffe dei servizi pubblici, una revisione delle tasse esistenti e l’introduzione di nuove tasse per aumentare le entrate nazionali. A maggio, il paese ricco di cacao e oro si è assicurato un prestito di 3 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per contribuire ad alleviare i problemi economici che deve affrontare. (Res)