- La Cina ha registrato l’immatricolazione di 18,21 milioni di veicoli a nuova energia (Nev) alla fine di settembre, di cui 14,01 milioni elettrici. Lo indicano i dati del ministero di Pubblica sicurezza, secondo cui sono stati immatricolati più di 5,19 milioni di veicoli a nuova energia da gennaio a settembre, in aumento del 40 per cento su base annua e pari al 28,6 per cento delle immatricolazioni complessive. (Cip)