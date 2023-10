Business news. Cina, fondatori Country Garden avrebbero prestato alla società 300 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia fondatrice del colosso immobiliare cinese Country Garden avrebbe prestato alla società 300 milioni di dollari senza interessi, nel tentativo di alleviarne la crisi di liquidità. Lo riporta il quotidiano cinese "The Paper", citando fonti riservate. Le indiscrezioni fanno seguito a quelle riportate dal portale "Cailianshe", secondo cui il fondatore Yeung Kwok Keung sarebbe in procinto di cedere un secondo jet privato dopo aver concluso la vendita del primo. Dopo il default di Evergrande, la crisi del settore immobiliare ha travolto anche Country Garden, che lo scorso settembre aveva rischiato la bancarotta salvo poi rimborsare 22,5 milioni di dollari di interessi su prestiti durante un periodo di grazia di 30 giorni. In una nota pubblicata a inizio settimana, l'azienda ha tuttavia fatto sapere di essere "sotto una significativa pressione" e di non avere onorato il pagamento di circa 60 milioni di dollari di debito, ventilando la possibilità di non riuscire a provvedere al rimborso nei 30 giorni previsti dal periodo di grazia. (Cip)