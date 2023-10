Italia-Usa: Biden interviene a sorpresa al gala annuale della Niaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è intervenuto a sorpresa al gala annuale della National Italian American Foundation (Niaf), a Washington. Il presidente Usa è stato introdotto dalla moglie Jill, che ha tenuto un discorso in occasione dell’evento. “Sono orgogliosa delle mie radici italoamericane, e di celebrarle qui con voi: i valori dei nostri antenati vivono dentro di noi”, ha detto la First Lady. (Was)