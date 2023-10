Italia-Usa: Tajani manda un messaggio alla Niaf, ponte tra i nostri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “il nostro migliore amico” nel mondo: insieme, nella Nato e nel G7, lavoriamo per la pace e la crescita. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un videomessaggio trasmesso in occasione del gala annuale della National Italian American Foundation (Niaf), a Washington. Il capo della diplomazia italiana ha anche ringraziato la fondazione per “il lavoro eccellente che portate avanti negli Stati Uniti: siete un ponte tra i nostri Paesi, e i nostri migliori ambasciatori in America”. Il ministro ha anche annunciato un memorandum che “punta il prossimo anno a portarvi in Italia per riscoprire le vostre radici, le città da cui sono partiti i vostri antenati”. (Was)