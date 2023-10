© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha dichiarato che i voli da e per Tel Aviv sono stati cancellati fino a nuovo avviso, a causa della situazione in Israele. "Stiamo continuando a monitorare la situazione da vicino e siamo in contatto con le autorità competenti", ha dichiarato un portavoce di Wizz Air in un comunicato. (Vap)