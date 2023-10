Business news: Algeria, bilancio suppletivo prevede crescita economica del 5,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia in Algeria raggiungerà una crescita del 5,3 per cento quest'anno, trainata dalla crescita del settore degli idrocarburi, mentre il settore non petrolifero vedrà una crescita del 4,9 per cento. E’ quanto emerge dal progetto di legge di bilancio suppletivo approvato dal Consiglio della nazione, la camera alta del Parlamento bicamerale algerino. Il nuovo budget prevede spese aggiuntive principalmente legate a misure volte a mantenere il potere d'acquisto delle famiglie, rafforzare la sicurezza alimentare e sostenere il programma di investimento pubblico in alcune province del Paese, riferisce l'agenzia di stampa statale “Aps”. Il testo della legge stima un aumento delle entrate di bilancio generali del 13 per cento, insieme a una previsione di un surplus della bilancia dei pagamenti di 7,1 miliardi di dollari. Le esportazioni dovrebbero raggiungere i 52,8 miliardi di dollari nel 2023, mentre le importazioni dovrebbero ammontare a 41,5 miliardi di dollari. (segue) (Res)