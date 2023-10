Business news: Libia, capo Consiglio di Stato esorta aziende cinesi a completare progetti inattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muhammad Takala, capo dell'Alto consiglio di Stato libico, ha esortato le aziende cinesi a tornare nel Paese nordafricano per completare i loro progetti rimasti inattivi, durante un incontro con l'incaricato d'affari dell'ambasciata cinese in Libia, Liu Jian. Lo ha riferito l'agenzia di stampa libica "Lana". Durante l'incontro, inoltre, si è discusso degli eventi politici più importanti che si stanno verificando nel Paese nordafricano e dei modi per portare avanti il processo politico, al fine di riportare la stabilità e realizzare le aspirazioni del popolo libico, organizzando le elezioni legislative e presidenziali sulla base dei risultati del Comitato 6+6. Nell'occasione, i due hanno anche affrontato l'importanza di rafforzare le relazioni e di incrementare la cooperazione tra le due parti in tutti i settori. (Lit)