Business news: Taiwan, l’export torna in crescita dopo 13 mesi grazie ai semiconduttori

- Le esportazioni di Taiwan sono tornate in crescita a settembre per la prima volta da oltre un anno, grazie soprattutto all’aumento della domanda di semiconduttori. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero delle Finanze di Taipei. L’export dell’isola ha visto il mese scorso un incremento del 3,4 per cento su base annuale, attestandosi a 38,8 miliardi di dollari. A trainare la crescita, secondo gli analisti, sono soprattutto le vendite di semiconduttori, legate in particolare alla domanda di microchip per applicazioni di intelligenza artificiale, un mercato che valeva 14,9 miliardi di dollari lo scorso anno ma che, secondo uno studio dell’Allied Market Research, potrebbe arrivare a 383,7 miliardi di dollari in meno di dieci anni. (Fim)