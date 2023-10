Business news: Toyota, Hidemitsu produrranno batterie allo stato solido per veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor e la compagnia petrolchimica giapponese Idemitsu Kosan collaboreranno allo sviluppo di tecnologia per la produzione di massa di batterie allo stato solido per i veicoli elettrici, che il costruttore di auto giapponese intende commercializzare non oltre il 2027. Le batterie allo stato solido hanno attirato forte attenzione nell’industria, perché se adeguatamente messe a punto garantirebbero alle auto elettriche una autonomia significativamente maggiore rispetto a quella fornita dalle batterie agli ioni di litio. Produrre le batterie allo stato solido su scala commerciale presenta però sfide di natura tecnologica. Una componente chiave delle nuove batterie è l’elettrolita solido. Idemitsu ha esplorato la produzione di questo materiale tramite derivati dei processi di raffinazione petrolifera, ed è uno dei principali detentori al mondo dei relativi brevetti. Toyota e Idemitsu hanno collaborato alla ricerca sulle batterie allo stato solido sin dal 2013, e ora hanno deciso di assemblare una squadra congiunta di diverse decine di persone per perseguire la produzione su scala commerciale. (Git)