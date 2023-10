Business news: Cina valuta nuovo fondo di stabilizzazione del mercato azionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese sta valutando la creazione di un nuovo fondo di stabilizzazione sostenuto dallo Stato per rafforzare la fiducia nel suo mercato azionario. Lo ha anticipato “Bloomberg News”, secondo cui i regolatori finanziari del Paese, incusa la Commissione cinese per la regolamentazione del mercato finanziario (Csrc), hanno già presentato un piano preliminare dopo almeno due sessioni di consultazioni con gli operatori del mercato nell’arco di diversi mesi. Il piano prevede la creazione di un fondo con una dotazione di centinaia di miliardi di yuan. (Was)