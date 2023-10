Medio Oriente: Usa inviano seconda portaerei nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno dispiegatl una seconda portaerei nel Mediterraneo orientale, alla luce delle rinnovate tensioni in Medio Oriente dopo l’attacco sferrato dal movimento palestinese islamista di Hamas contro Israele. In una nota, il Pentagono ha annunciato il dispiegamento della portaerei Uss Dwight D. Eisenhower, al fine di “prevenire nuove azioni ostili ai danni di Israele ed ulteriori escalation”. La portaerei è accompagnata dall’incrociatore Uss Philippine Sea, i cacciatorpedinieri Uss Gravely e Uss Mason, e da nove squadroni di aerei. (Was)