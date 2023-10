Business news: Spagna-Israele, conflitto potrebbe mettere a rischio giro d'affari di 3,1 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'escalation del conflitto in Israele potrebbe influire sulle relazioni economiche con la Spagna, con cui ha un interscambio commerciale di 3,1 miliardi di euro. Secondo il quotidiano "Economia Digital", le statistiche del ministero degli Esteri e dell'agenzia statale Spagna esportazioni ed investimenti (Icex) indicano che nel 2022 le esportazioni verso Israele hanno raggiunto la cifra record di 2,1 miliardi di euro, con un aumento del 20,2 per cento rispetto all'anno precedente. Tra i beni spagnoli con il maggior volume di esportazioni verso Israele ci sono automobili e trattori (334 milioni di euro), prodotti in ceramica (149,7 milioni di euro), macchinari e apparecchi meccanici (69,2 milioni di euro), materie plastiche e manufatti (81,4 milioni di euro) e abbigliamento (81,7 milioni di euro). Il numero di aziende spagnole che esportano in Israele è di 2.558, una cifra stabile dal 2019. Nel frattempo, il numero di aziende israeliane che esportavano in Spagna nel 2021 era di 907. Tra le imprese iberiche presenti in Israele spiccano Sacyr, Indra, Acs e Comsa. (Spm)