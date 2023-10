Business news: Algeria, Assemblea nazionale popolare approva disegno di legge finanziaria correttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale popolare (Apn), la camera bassa del parlamento dell’Algeria, ha approvato il disegno di legge finanziaria correttiva che comprende misure volte a preservare il potere d'acquisto delle famiglie, rafforzare la sicurezza alimentare e sostenere il programma di investimenti pubblici in alcune regioni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa algerina “Aps”. Nella legge finanziaria correttiva del 2023, le entrate statali dovrebbero aumentare del 13 per cento a 9 mila miliardi di dinari (65 mila miliardi di dollari), mentre le spese dovrebbero aumentare del 6,7 per cento a 14,7 mila miliardi di dinari (106 mila miliardi di dollari). Nella legge finanziaria si prevede inoltre che le entrate straordinarie del Paese aumenteranno a 1,4 mila miliardi di dinari (101 mila miliardi di dollari), di cui 848 miliardi di dinari (61 milioni di dollari) da Sonatrach e i restanti 400 miliardi di dinari (29 milioni di dollari) dalle entrate della Banca centrale d'Algeria. Inoltre, si prevede che le esportazioni aumenteranno del 14 per cento fino a 52,8 miliardi di dollari nel 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022. Il disegno di legge prevede che i tassi di crescita del paese raggiungano il 5,3 per cento nel 2023 dal 4,1 per cento dell'anno precedente, sostenuti da una crescita del 6,1 per cento nel settore dei carburanti. (Ala)