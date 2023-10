Business news: la Germania sospende gli aiuti ai Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cooperazione economica e dello sviluppo tedesco ha “temporaneamente sospeso” gli aiuti che versa ai Territori palestinesi, a seguito degli attacchi del movimento islamista Hamas dalla Striscia di Gaza contro Israele. È quanto comunicato dallo stesso dicastero, aggiugendo che i programmi di cooperazione allo sviluppo per i Territori palestinesi verranno ora riesaminati in modo completo. Per il 2023 e il 2024, erano stati mobilitati circa 125 milioni di euro, per esempio per l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari, un impianto di desalinizzazione, la formazione professionale, la creazione di posti di lavoro per i giovani e la sicurezza alimentare. (Geb)