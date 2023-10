Medio Oriente: “Nyt”, Israele si prepara a catturare Gaza City e “distruggere” Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane si stanno preparando ad invadere la striscia di Gaza “nei prossimi giorni”, ordinando alle decine di migliaia di militari già radunati al confine di “catturare Gaza City e distruggere la leadership di Hamas”. Lo hanno confermato fonti anonime al “New York Times”, spiegando che le autorità israeliane intendono “distruggere i vertici politici e militari di Hamas”, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso dal movimento islamista palestinese. L’operazione rappresenterebve la più vasta operazione di terra che le Forze armate israeliane hanno condotto dall’invasione del Libano, nel 2006. Una invasione, in ogni caso, non è stata ancora annunciata ufficialmente. (Was)