Business news: Egitto, deficit commerciale a luglio si è ridotto del 23,2 per cento

- Il valore del deficit della bilancia commerciale è stato di 2,93 miliardi di dollari a luglio scorso, rispetto ai 3,82 miliardi di dollari dello stesso mese dell'anno precedente, in calo del 23,2 per cento. Lo ha dichiarato l'agenzia statistica egiziana Capmas, secondo cui le esportazioni sono scese del 10,9 per cento a 3,10 miliardi di dollari a luglio rispetto ai 3,47 miliardi di dollari dello stesso mese dell'anno precedente, a causa del calo del valore di alcuni prodotti esportati, tra cui i fertilizzanti del 37 per cento, i prodotti petroliferi del 70,7 per cento, il gas naturale e il gas naturale liquefatto (gnl) del 94,8 per cento e i mobili del 46,7 per cento. Anche le importazioni hanno registrato un calo del 17,3 per cento, passando a 6,03 miliardi di dollari a luglio rispetto ai 7,29 miliardi dello stesso mese del 2022. (Cae)