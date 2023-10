Business news: emiratina Masdar investirà 8 miliardi di dollari in progetti in Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Masdar ha firmato un accordo iniziale con l'Autorità malese per lo sviluppo degli investimenti (Mida) per investire 8 miliardi di dollari in progetti di energia rinnovabile nel Paese. Mida e Masdar svilupperanno fino a 10 gigawatt di progetti di energia rinnovabile entro il 2035. Lo ha riferito Masdar in un comunicato. "Questo importante accordo vedrà gli Emirati Arabi Uniti e la Malesia approfondire il partenariato nello sviluppo dell'energia rinnovabile, sostenendo direttamente il piano nazionale per la transizione energetica" di Abu Dhabi, ha dichiarato Sultan Al Jaber, presidente di Masdar e presidente designato per la Conferenza Onu sul cambiamento climatico Cop28. (Res)