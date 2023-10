© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil dell'Arabia Saudita, prevedendo un rialzo allo 0,8 per cento nel 2023. È quanto emerge dalle stime economiche dell'Fmi, secondo cui è previsto un rialzo del 4,0 per cento nel 2024. Nelle stime precedenti, pubblicate a luglio, veniva prevista una crescita dell'1,9 per cento per il 2023 e del 2,8 per cento per il 2024. (Res)