Business news: Iraq, Fmi, tasso di crescita negativo nel 2023

- L’economia dell’Iraq per quest’anno subirà una decrescita del 2,7 per cento, a fronte di un tasso di crescita del 7 per cento registrato lo scorso anno, mentre per il 2024 si prevede una crescita del 2,9 per cento. È quanto emerge dalle stime economiche diffuse dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Per quanto riguarda l’inflazione, per quest’anno è previsto un aumento dal 5,0 del 2022 al 5,3, mentre per il 2024 si prevede un calo al 3,6 per cento. Infine, il saldo della bilancia commerciale, che nel 2022 è stato del 17,3 per cento del prodotto interno lordo (Pil), nel 2023 e nel 2024 sarà negativo, attestandosi rispettivamente al -1,9 per cento e al -4,3 per cento. (Res)