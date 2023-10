© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento ad una tabella grafica attribuita allo Stato di Israele che indicherebbe "in 8 i cittadini italiani scomparsi e un morto" dopo gli assalti armati nella regione di Gaza, fonti della Farnesina precisano che al momento i cittadini con passaporto italiano di cui in Israele non si hanno notizie sono tre. (Res)