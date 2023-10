Business news: Cina, sospeso per corruzione il vicepresidente colosso dei veicoli elettrici Xpeng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li Feng, vicepresidente del colosso cinese di veicoli elettrici Xpeng, è stato indagato per corruzione e sospeso dall’incarico. È quanto si apprende da una nota della società, in cui si precisa che “l’incidente ha avuto conseguenze marginali e non ha pregiudicato i collegamenti in ambito commerciale e produttivo”. Prima di Li, Xpeng ha annunciato indagini anche a carico di diversi responsabili delle catene d’approvvigionamento. (Cip)