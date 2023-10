Business news: Giappone, borsa di Tokyo inaugura scambi di certificati di emissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La borsa di Tokyo ha inaugurato oggi gli scambi di crediti per le emissioni di anidride carbonica certificati dal governo giapponese. Il Giappone si unisce così a un numero crescente di altri Paesi asiatici che hanno deciso di ricorrere a meccanismi di mercato per raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Il nuovo mercato del carbonio giapponese vede per ora la partecipazione di 188 aziende, istituti finanziari e enti locali, che negozieranno i cosiddetti crediti "J" ottenuti attraverso attività nazionali che riducono le emissioni, come l'uso di energie rinnovabili o la gestione delle foreste. Le transazioni, in unità equivalenti a una tonnellata di biossido di carbonio, saranno eseguite due volte al giorno, con i risultati pubblicati sul sito web della borsa di Tokyo ogni giorno lavorativo. Il commercio di crediti carbonio è uno strumento utilizzato per promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti del sistema economico, simile nella sostanza alla tassa sul carbonio, ma affidata al mercato. (Git)