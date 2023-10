Business news: costruttore auto malesiano Proton potrebbe aprire stabilimento in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto di Stato della Malesia Proton sta valutando la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di auto elettriche in Thailandia. Lo ha dichiarato il primo ministro thailandese Srettha Thavisin, concludendo la visita a Kuala Lumpur parte di un viaggio regionale teso a promuovere investimenti nell’economia thailandese. “Stanno studiando l’apertura di una fabbrica per auto elettriche in Thailandia”, ha detto il primo ministro durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo malesiano Anwar Ibrahim. L’entità dell’investimento e la capacità produttiva pianificata da Proton non sono state divulgate. Proton è stata istituita nel 1983 per dare impulso allo sviluppo dell’industria dell’auto malesiana. L’azienda si sta orientando ora verso l’elettromobilità, dopo la parziale acquisizione da parte del costruttore di auto privato cinese Zhejiang Geely Holding Company. Per attirare capacità produttiva in Thailandia, Bangkok ha offerto sussidi pari a 150mila baht (4.126 dollari) per ogni auto elettrica dal costo non superiore a 2 milioni di baht prodotta nel Paese dal 2024. (Fim)