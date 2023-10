Business news: idrogeno, amministrazione Usa stanzia 7 miliardi di dollari per 7 hub regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato lo stanziamento di 7 miliardi di dollari destinati alla creazione di sette hub regionali nel Paese per la produzione e l’uso dell’idrogeno, il cui sviluppo è considerato cruciale per la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici. I fondi del governo federale serviranno a finanziare progetti in California e nelle regioni della Costa del Golfo (Texas e Luisiana), del Medio Atlantico (Pennsylvania, Delaware e New Jersey), degli Appalachi (Pennsylvania, Virginia occidentale e Ohio), del Midwest (Illinois, Indiana e Michigan), dell’Alto Midwest (Minnesota, Nord Dakota e Sud Dakota) e del Pacifico nord-occidentale (Washington, Oregon e Montana). I dettagli dovrebbero essere resi noti a Filadelfia dal presidente Joe Biden e dalla segretaria all’Energia Jennifer Granholm. “L’idrogeno pulito è uno dei nostri strumenti più versatili e intelligenti per tagliare le emissioni”, ha scritto lo scorso giugno Granholm in occasione della pubblicazione della strategia dell’amministrazione sull’idrogeno. Quest’ultimo può essere usato per produrre acciaio, cemento, prodotti chimici e fertilizzanti, ma anche per alimentare tir, navi e aerei o per produrre elettricità, tutto senza l’emissione di gas serra che contribuiscono al surriscaldamento globale. “Il problema – scrive il “New York Times” – è capire come produrre l’idrogeno in maniera pulita. Oggi le compagnie estraggono generalmente l’idrogeno dal gas naturale in un processo che emette grandi quantitativi di diossido di carbonio. (Was)