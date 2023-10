Business news: American Airlines sospende voli per Tel Aviv dopo offensiva di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense American Airlines ha cancellato tutti i voli per Tel Aviv fino a venerdì prossimo, dopo l’offensiva lanciata sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. In una nota, la società ha spiegato di avere preso la decisione dopo che i sindacati che rappresentano i dipendenti hanno pubblicato un avviso in cui mettono in guardia contro i pericoli nello spazio aereo israeliano, chiedendo ai piloti e ai membri degli equipaggi di rifiutare qualsiasi incarico nel Paese. La compagnia ha precisato che ulteriori misure saranno prese in base all’evolversi della situazione. (Was)