Business news: Cina, Fmi rivede al ribasso le stime di crescita per il 2023 e il 2024

- L’economia della Cina crescerà del 5 per cento nel 2023 e del 4,2 per cento nel 2024. Lo prevedono le stime dell’ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali del Fondo monetario internazionale (Fmi), riviste al ribasso (rispettivamente dello 0,1 e dello 0,2 per cento) rispetto alle precedenti previsioni di luglio. Secondo l’istituto, la crisi del settore immobiliare e l’indebolimento dei consumi e della fiducia delle imprese “costituiscono rischi significativi” per un’economia che, altrimenti, “si è mostrata sorprendentemente resiliente”. “La crisi del settore immobiliare potrebbe aggravarsi con ripercussioni globali, in particolare per gli esportatori di materie prime”, si legge nel rapporto. Secondo l’Fmi, l’accelerazione della crescita dopo la riapertura post-pandemica all’inizio del 2023 sta perdendo slancio. “La crescita ha rallentato dall’8,9 per cento del primo trimestre del 2023 al 4 per cento del secondo trimestre. Con un’ampia capacità produttiva inutilizzata e prezzi dei prodotti alimentari ed energetici in calo, l’inflazione è crollata allo 0,2 per cento su base annuale”, osserva l’istituto. Nel frattempo, “gli investimenti nel settore immobiliare e i prezzi delle case continuano a diminuire, causando pressione sulle entrate dei governi locali e minacciando finanze pubbliche già fragili. Questi sviluppi, uniti all’incertezza del mercato del lavoro (che si riflette nell’elevata disoccupazione giovanile, che ha superato il 20 per cento a giugno), hanno pesato sui consumi. La fiducia dei consumatori resta contenuta, nonostante la riapertura dell’economia nel primo trimestre. La produzione industriale, gli investimenti e le esportazioni sono in calo, a riflettere una combinazione di domanda estera in contrazione e di incertezza geopolitica. Gli esportatori di materie prime e i Paesi che fanno parte della catena industriale di fornitura asiatica sono i più esposti al rallentamento dell’economia cinese”, conclude l’Fmi. (Was)