Medio Oriente: Michel convoca Consiglio europeo straordinario per martedì

- Martedì ci sarà un Consiglio europeo straordinario per discutere della crisi in Medio Oriente. Lo ha convocato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “I brutali attacchi terroristici di Hamas contro Israele sabato scorso hanno provocato la tragica perdita di oltre mille civili israeliani innocenti. Gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente e senza alcuna precondizione. Non esiste alcuna giustificazione per il terrore”, ha affermato Michel in una lettera ai membri del Consiglio europeo. “Siamo pienamente solidali con il popolo di Israele e con le vittime degli attacchi terroristici. Israele ha il diritto di difendersi nel pieno rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale umanitario”, prosegue la lettera. “Le tragiche scene in corso nella Striscia di Gaza a seguito dell’assedio e della mancanza di beni di prima necessità, unite alla distruzione portata da bombardamenti significativi, stanno suonando campanelli d’allarme nella comunità internazionale”, ha continuato Michel. (segue) (Beb)