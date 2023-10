Medio Oriente: Michel convoca Consiglio europeo straordinario per martedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla luce di ciò, vorrei convocare un Consiglio europeo straordinario, che si terrà in videoconferenza martedì 17 ottobre alle 17,30. È della massima importanza che il Consiglio europeo, in linea con i trattati e i nostri valori, definisca la nostra posizione comune e stabilisca una linea d’azione chiara e unitaria che rifletta la complessità della situazione in corso”, si legge nella missiva. L’Ue “è sempre stata e dovrà sempre essere una ferma sostenitrice della pace e del rispetto del diritto internazionale, come nel caso della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e pertanto “deve adoperarsi per fornire assistenza umanitaria ed evitare un’escalation regionale del conflitto e qualsiasi violazione del diritto umanitario”. Non solo, ma “un forte impegno con gli attori regionali è fondamentale poiché sono i più colpiti dal conflitto e possono svolgere un ruolo efficace. Non dovremmo mai perdere di vista l’importanza di ricercare una pace duratura e sostenibile basata su una soluzione a due Stati attraverso sforzi rinvigoriti nel processo di pace in Medio Oriente”, ha dichiarato Michel. (segue) (Beb)