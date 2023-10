Business news: Samsung Electronics, utile operativo in forte calo nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile operativo di Samsung Electronics è probabilmente calato del 77,9 per cento nel terzo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a causa della persistente flessione dei prezzi dei chip di memoria, secondo le previsioni formulate dalla società. Tuttavia, gli analisti affermano che le prestazioni della società tecnologica sudcoreana potrebbero migliorare nel quarto trimestre. poiché i principali attori del settore, tra cui il leader di mercato Samsung, stanno effettuando importanti tagli nella produzione. Samsung prevede per il terzo trimestre un utile operativo pari a 2.400 miliardi di won (1,8 miliardi di dollari), secondo le previsioni sugli utili annunciate oggi. L'azienda ha affermato che il suo fatturato è probabilmente diminuito del 12,7 per cento su base annua. Tuttavia, rispetto al trimestre precedente, è probabile che l’utile operativo sia aumentato del 258,2 per cento, con un aumento del 11,7 per cento del fatturato. Samsung raramente fornisce spiegazioni per le sue previsioni. L'azienda pubblicherà i dati completi sugli utili, inclusi l’utile netto e gli utili settoriali, verso la fine di ottobre. (Git)