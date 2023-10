Business news: Filippine, memorandum con Advantec per fornitura impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine e l’operatore giapponese di sistemi di energia solare Advantec hanno firmato un memorandum d'intesa per la fornitura di impianti fotovoltaici agli stabilimenti industriali, con l'obiettivo di stabilire in futuro sistemi di alimentazione di emergenza nel Paese. Impianti fotovoltaici con una capacità di generazione annua di 3,6 gigawatt-ora verranno installati sui tetti di oltre 30 fabbriche ed edifici nella Zona economica di Pampanga, a nord di Manila. L'energia generata verrà fornita all'Autorità delle Zone economiche delle Filippine (Peza), un'agenzia governativa alle dipendenze del dipartimento del Commercio e dell'Industria. Oltre a ridurre le emissioni di anidride carbonica, la transizione di parte dell'approvvigionamento energetico all'energia solare dovrebbe contribuire ad abbassare di circa il 10 per cento il costo dell'elettricità, più alto nelle Filippine rispetto ad altri paesi del Sud-est asiatico. (Fim)