Business news: Libia-Italia, firmata a Tripoli un’intesa per unificare le Camere di commercio

- Unificare le strategie commerciali di Italia e Libia in tre mesi. E’ questo l’ambizioso obiettivo del memorandum d’intesa firmato a Tripoli da Nicola Colicchi, presidente della Camera di commercio italo-libica con sede a Roma, e da Anwer Abouseta, presidente Camera di commercio libica-italiana con sede nella capitale nordafricana. “Abbiamo avviato l’unificazione delle nostre strategie commerciali per poter operare al meglio sia in Libia che in Italia”, riferisce Colicchi ad “Agenzia Nova”. Il protocollo firmato nella sede della Camera di commercio generale di Tripoli, alla presenza tra gli altri dell’ambasciatore d’Italia, Gianluca Alberini, e visto da "Nova" impegna le parti ad assicurare la collaborazione “per ogni attività economica e commerciale indirizzata verso i due Paesi a sostegno dello sviluppo dei rapporti commerciali”. Non solo. Le due Camere si impegneranno a "definire le condizioni legali ed amministrative per un’eventuale fusione o possibile costituzione di un’unica organizzazione, in conformità alle leggi vigenti in entrambi i Paesi, entro un periodo di tre mesi, prolungabile per iscritto", prosegue il testo. (Lit)