Germania: Forze armate evacueranno connazionali da Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) evacueranno i connazionali da Israele, attaccato dal movimento islamista palestinese Hamas. A tal fine, due aerei da trasporto Airbus A400M dell’aeronautica (Luftwaffe) sono già in volo in direzione dello Stato ebraico. Un altro volo militare è previsto per domani, 15 ottobre. L’operazione della Luftwaffe succede a quella della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa che, nelle giornate del 12 e 13 ottobre, ha evacuato i connazionali da Israele con voli speciali. Coordinato dal ministero degli Esteri di Berlino, l’intervento è stato fermato dalla stessa azienda per motivi di sicurezza. Sono finora 2.800 i cittadini tedeschi e i loro familiari che hanno lasciato lo Stato ebraico dall’aeroporto di Tel Aviv con Lufthansa e altre compagnie aeree, o anche via terra o via mare. Altri sono partiti dall’aeroporto di Aqaba, in Giordania, con voli della compagnia tedesca Condor. L’azienda opererà ulteriori collegamenti dallo stesso scalo nella giornata di domani. (Geb)