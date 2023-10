Business news: analisi Sace, l'Uzbekistan può assumere ruolo di pivot in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uzbekistan può assumere un ruolo chiave all’interno dell’Asia centrale, grazie a un’economia in costante crescita e all’attivismo internazionale del presidente Shavkat Mirziyoyev, ma vi sono alcune “fragilità” che necessitano “piani di azione chiari ed efficaci”. Lo si legge in un’analisi ad opera del gruppo assicurativo-finanziario Sace dedicata alle opportunità offerte da Tashkent in un contesto regionale in rapida evoluzione. “L'Uzbekistan – si legge - ha assunto un ruolo guida nel miglioramento della cooperazione regionale, in un contesto in cui cerca equilibrio ed equidistanza con altri player globali. Alcuni esempi sono la decisione di ricollegare le reti energetiche e di trasporto transfrontaliere con l’Afghanistan, sminare diverse aree di confine e attenuare le dispute decennali sui prelievi idrici con il Tagikistan, riconoscere la sovranità territoriale dell’Azerbaijan. A seguito dell’invasione dell’Ucraina, il governo uzbeko ha deciso di non riconoscere le regioni indipendentiste supportate da Mosca e il presidente Mirziyoyev ha di recente incontrato il presidente (statunitense Joe) Biden per discutere delle prospettive di cooperazione bilaterali”. (Res)