Medio Oriente: Michel convoca Consiglio europeo straordinario per martedì (3)

- Il presidente del Consiglio europeo ha ricordato anche che “il conflitto potrebbe avere gravi conseguenze in termini di sicurezza per le nostre società. Se non stiamo attenti, ciò può potenzialmente esacerbare le tensioni tra le comunità e alimentare l’estremismo”. Inoltre, “esiste un forte rischio di migrazione e di spostamento di un gran numero di persone verso i paesi vicini che già accolgono un numero significativo di rifugiati sul loro territorio. Senza una gestione attenta, c’è il rischio di ulteriori ondate migratorie verso l’Europa. È fondamentale affrontare tutte queste sfide insieme. La nostra unità è la nostra forza”, conclude la lettera. (Beb)