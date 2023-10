Business news: viceministro Imprese Valentini in Indonesia, progetti concreti per crescita collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa, infrastrutture, energie verdi: sono questi alcuni dei settori su cui può crescere la collaborazione economica tra Italia e Indonesia, prima economia del Sud Est Asiatico. E' quanto emerso dalla visita nel Paese di Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy. Valentini - accompagnato dall'ambasciatore italiano a Giacarta Benedetto Lattieri - ha incontrato il ministro dell'Energia e delle Risorse minerarie Arifin Tasrief, il vice ministro della Pianificazione allo sviluppo nazionale Bogat Widyatmoko, il ministro per le Imprese di Stato Eric Thohir, già presidente dell'Inter. Thohrir ha ricordato gli anni passati in Italia e l'eccellente ricordo delle stagioni vissute con la squadra nerazzurra. "Abbiamo convenuto - sottolinea Valentini - sull'opportunita di rilanciare le relazioni bilaterali con progetti concreti: l'Indonesia è un grande mercato e l'Italia ha tecnologie per loro importanti. Insieme, dunque, possiamo raggiungere obiettivi rilevanti. Ad esempio è possibile collaborare nelle infrastrutture, anche per la costruzione della nuova capitale Nusantara, nella difesa, nella prevenzione delle calamità naturali, nello sviluppo del settore delle energie green". A questo proposito, interessanti opportunità strategiche per l'Italia possono derivare dal fatto che l'Indonesia produce gran parte delle materie prime e risorse minerarie necessarie alla transizione verde, ad esempio per le batterie. (Com)