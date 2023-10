Business news: Fmi rivede al rialzo previsione di crescita del Giappone, 2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Giappone crescerà del 2 per cento nel 2023. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali. Si tratta di una stima rivista al rialzo rispetto a quella dello scorso luglio, pari all’1,4 per cento. L’istituto cita in particolare la ripresa dei flussi turistici in arrivo in Giappone, ma anche l’aumento delle esportazioni di auto e l’impatto delle politiche monetarie accomodanti. Il numero di visitatori esteri in Giappone, tornato la scorsa estate all’85 per cento dei livelli pre-pandemici, dovrebbe aumentare ancora nel prossimo futuro grazie soprattutto all’annullamento delle restrizioni ai viaggi per i cittadini cinesi. Per il 2024 l’Fmi prevede per il Giappone una crescita dell’un per cento, invariata rispetto alla stima di luglio. (Was)